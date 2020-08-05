LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER 8/5/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
420 PM EDT WED AUG 5 2020 /320 PM CDT WED AUG 5 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 75 TO 81.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 53 TO 64...COOLEST INTERIOR
WEST AND WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 77 TO 86.

FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST HALF. MOSTLY CLEAR EAST
HALF. LOWS 55 TO 69...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 78 TO 86.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS
IN THE 60S. HIGHS 79 TO 86.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS
IN THE 60S. HIGHS 77 TO 85.

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