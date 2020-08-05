LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER 8/5/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 420 PM EDT WED AUG 5 2020 /320 PM CDT WED AUG 5 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 75 TO 81. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 53 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST AND WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 77 TO 86. FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST HALF. MOSTLY CLEAR EAST HALF. LOWS 55 TO 69...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 78 TO 86. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS 79 TO 86. MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS 77 TO 85.