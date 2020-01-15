LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 340 PM EST WED JAN 15 2020 /240 PM CST WED JAN 15 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS THROUGH THURSDAY AFTERNOON... TONIGHT...SNOW...TRANSITIONING TO SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS LATE THIS EVENING. LOWS 0 TO 19 ABOVE...COLDEST FAR WEST. THURSDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 6 ABOVE TO 23...COLDEST FAR WEST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS ENDING LATE. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 10 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF. FRIDAY...BECOMING CLOUDY EARLY. SNOW SHOWERS MOVING IN FROM WEST TO EAST BY AFTERNOON. HIGHS 20 TO 27. FRIDAY NIGHT...SNOW. BLUSTERY WITH SOME BLOWING SNOW. LOWS 16 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SNOW...BECOMING SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS IN THE AFTERNOON. HIGHS 26 TO 32. SUNDAY...SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 7 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 22. MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 19.