STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 320 PM EST WED JAN 19 2022 /220 PM CST WED JAN 19 2022/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR PARTS OF UPPER MICHIGAN THIS EVENING... TONIGHT...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 12 BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST FAR EAST. WIND CHILLS AROUND 20 BELOW WEST HALF. THURSDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL AND NEAR WISCONSIN. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 3 ABOVE FAR WEST TO 16 ABOVE EAST. THURSDAY NIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 25 BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 20. FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW LATE. LOWS 2 TO 12. SATURDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 23. SUNDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 16. MONDAY... MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW. LOWS 8 BELOW TO 7 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 12 TO 18.