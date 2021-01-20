LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/20/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
421 PM EST WED JAN 20 2021 /321 PM CST WED JAN 20 2021/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES IN EFFECT FOR THE KEWEENAW AND
SOUTHERN SCHOOLCRAFT AND MACKINAC COUNTIES INTO TONIGHT...

TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS EAST IN THE EVENING.
WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW NORTH CENTRAL. LOWS 17 TO 25.

THURSDAY...SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY NORTH. CHANCE OF SNOW
SHOWERS SOUTH. BREEZY WITH PATCHY BLOWING SNOW. HIGHS 26 TO 33.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS EXPECTED FOR
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW. COLDER WITH LOWS
4 ABOVE TO 13.

FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY
CLOUDY. HIGHS 10 TO 20.

FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS
DIMINISHING OVERNIGHT. LOWS 5 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR EARLY.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 16. HIGHS 23 TO
28.

MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH. MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 17.
HIGHS 23 TO 28.

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