LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/20/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 421 PM EST WED JAN 20 2021 /321 PM CST WED JAN 20 2021/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES IN EFFECT FOR THE KEWEENAW AND SOUTHERN SCHOOLCRAFT AND MACKINAC COUNTIES INTO TONIGHT... TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS EAST IN THE EVENING. WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW NORTH CENTRAL. LOWS 17 TO 25. THURSDAY...SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY NORTH. CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH. BREEZY WITH PATCHY BLOWING SNOW. HIGHS 26 TO 33. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS EXPECTED FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW. COLDER WITH LOWS 4 ABOVE TO 13. FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 10 TO 20. FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS DIMINISHING OVERNIGHT. LOWS 5 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR EARLY. SUNDAY...A CHANCE OF SNOW. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 16. HIGHS 23 TO 28. MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH. MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 17. HIGHS 23 TO 28.