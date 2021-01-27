LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/27/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
312 PM EST WED JAN 27 2021 /212 PM CST WED JAN 27 2021/

.TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS...ESPECIALLY EAST OF MARQUETTE. MOSTLY CLOUDY... EXCEPT
PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 5 BELOW TO 14 ABOVE... COLDEST
INTERIOR WEST HALF.

THURSDAY...ISOLATED SNOW SHOWERS WEST...MAINLY IN THE MORNING.
SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS
EAST HALF. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS
13 TO 21.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. BECOMING PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. LOWS 6 BELOW TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST
HALF IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY WEST HALF AND MOSTLY CLOUDY EAST
HALF. HIGHS 20 TO 26.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR
WEST AND FAR EAST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE WEST
HALF AND SOUTH. HIGHS IN THE 20S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 23...COLDEST FAR EAST. HIGHS IN
THE 20S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS. HIGHS 25 TO 32.

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