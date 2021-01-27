LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 312 PM EST WED JAN 27 2021 /212 PM CST WED JAN 27 2021/ .TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY EAST OF MARQUETTE. MOSTLY CLOUDY... EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 5 BELOW TO 14 ABOVE... COLDEST INTERIOR WEST HALF. THURSDAY...ISOLATED SNOW SHOWERS WEST...MAINLY IN THE MORNING. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 13 TO 21. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 6 BELOW TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY WEST HALF AND MOSTLY CLOUDY EAST HALF. HIGHS 20 TO 26. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE WEST HALF AND SOUTH. HIGHS IN THE 20S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 23...COLDEST FAR EAST. HIGHS IN THE 20S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS. HIGHS 25 TO 32.