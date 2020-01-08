LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/8/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
421 PM EST WED JAN 8 2020 /321 PM CST WED JAN 8 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR ALL OF UPPER MICHIGAN
THURSDAY INTO THURSDAY EVENING...
...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT THURSDAY INTO
THURSDAY EVENING FOR SOUTHEAST AND EASTERN COUNTIES BORDERING LAKE
MICHIGAN...

TONIGHT...SCATTERED LAKE EFFECT SNOW SHOWERS MAINLY OVER THE EAST
HALF OF UPPER MICHIGAN THIS EVENING. A CHANCE OF LIGHT SNOW WEST
HALF BY LATE EVENING...THEN EAST HALF OVERNIGHT. MOSTLY CLOUDY.
BECOMING BLUSTERY LATE. TEMPERATURES FALLING INTO THE SINGLE DIGITS
ABOVE ZERO IN THE EVENING...THEN RISING INTO THE TEENS TO LOWER 20S
BY MORNING.

THURSDAY...WINDY. A MIX OF FREEZING RAIN AND SNOW...MAINLY IN THE
AFTERNOON. PRECIPITATION WILL CHANGE TO RAIN AND DRIZZLE NEAR LAKE
MICHIGAN LATE. HIGHS IN THE 30S...WARMEST ALONG LAKE MICHIGAN AND
FAR EAST.

THURSDAY NIGHT...LIGHT MIXED PRECIPITATION ENDING FROM WEST TO
EAST. MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. LOWS 16 TO
31...COLDEST FAR WEST AND WARMEST EAST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 22 TO
36...COLDEST FAR WEST AND WARMEST EAST.

FRIDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO
19...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...BLUSTERY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY
ALONG LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 13 TO 24...COLDEST WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ALONG LAKE
SUPERIOR. LOWS 3 TO 14 ABOVE...COLDEST INTERIOR FAR EAST. HIGHS 17 TO
26.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 10 TO 22.
HIGHS IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S.

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