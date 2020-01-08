LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/8/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 421 PM EST WED JAN 8 2020 /321 PM CST WED JAN 8 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR ALL OF UPPER MICHIGAN THURSDAY INTO THURSDAY EVENING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT THURSDAY INTO THURSDAY EVENING FOR SOUTHEAST AND EASTERN COUNTIES BORDERING LAKE MICHIGAN... TONIGHT...SCATTERED LAKE EFFECT SNOW SHOWERS MAINLY OVER THE EAST HALF OF UPPER MICHIGAN THIS EVENING. A CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF BY LATE EVENING...THEN EAST HALF OVERNIGHT. MOSTLY CLOUDY. BECOMING BLUSTERY LATE. TEMPERATURES FALLING INTO THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO IN THE EVENING...THEN RISING INTO THE TEENS TO LOWER 20S BY MORNING. THURSDAY...WINDY. A MIX OF FREEZING RAIN AND SNOW...MAINLY IN THE AFTERNOON. PRECIPITATION WILL CHANGE TO RAIN AND DRIZZLE NEAR LAKE MICHIGAN LATE. HIGHS IN THE 30S...WARMEST ALONG LAKE MICHIGAN AND FAR EAST. THURSDAY NIGHT...LIGHT MIXED PRECIPITATION ENDING FROM WEST TO EAST. MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. LOWS 16 TO 31...COLDEST FAR WEST AND WARMEST EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 22 TO 36...COLDEST FAR WEST AND WARMEST EAST. FRIDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 19...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...BLUSTERY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY ALONG LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 13 TO 24...COLDEST WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 3 TO 14 ABOVE...COLDEST INTERIOR FAR EAST. HIGHS 17 TO 26. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 10 TO 22. HIGHS IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S.