LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/14/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
345 PM EDT WED OCT 14 2020 /245 PM CDT WED OCT 14 2020/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM TO 6 PM EDT
THURSDAY...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS...ESPECIALLY IN THE
WEST. BREEZY. LOWS IN THE LOWER 40S EXCEPT IN THE MID 30S
INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. RAIN SHOWERS DIMINISHING IN THE
MORNING. A FEW SHOWERS POSSIBLE OVER THE HIGHLANDS AND KEWEENAW IN
THE AFTERNOON. HIGHS 42 TO 48.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY THROUGH MIDNIGHT THEN BECOMING
PARTLY CLOUDY. COLDER. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE WEST
WIND SNOW BELTS. LOWS 24 TO 30.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS
42 TO 48.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS.
LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW. HIGHS 42 TO
48.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE LOWER 40S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
AROUND 30 EXCEPT IN THE MID 20S INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.

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