LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 418 PM EDT WED OCT 7 2020 /318 PM CDT WED OCT 7 2020/ TONIGHT...ISOLATED RAIN SHOWERS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S INTERIOR AND LOW 40S ALONG THE GREAT LAKES. THURSDAY...ISOLATED SHOWERS IN THE EAST...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S. THURSDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS FAR WEST LATE. BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 39 TO 47...WARMEST WEST. FRIDAY...WARMER AND BREEZY. SHOWERS LIKELY NORTH HALF AND A CHANCE OF SHOWERS SOUTH. BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. HIGHS 63 TO 74...WARMEST WEST HALF. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 41 TO 50. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 53 TO 61. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 31 TO 43...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 55 TO 64. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 40S. HIGHS NEAR 60.