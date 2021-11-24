LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/24/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 300 PM EST WED NOV 24 2021 /200 PM CST WED NOV 24 2021/ ...A LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING FOR DELTA AND SCHOOLCRAFT COUNTIES... TONIGHT...CLOUDY. A MIX OF DRIZZLE...FREEZING DRIZZLE AND LIGHT SNOW DEVELOPING ACROSS THE WEST AND NORTH CENTRAL. MIXED PRECIPITATION CHANGING TO ALL SNOW LATE. LOWS 20 TO 31...COLDEST WEST HALF. THANKSGIVING DAY...CLOUDY WITH SCATTERED TO NUMEROUS LIGHT SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. SOME PATCHY BLOWING SNOW IS ALSO POSSIBLE. SNOW TAPERING OFF IN THE WEST BY AFTERNOON BUT CONTINUING THROUGH THE DAY IN THE EAST. EARLY HIGHS 24 TO 35...THEN TEMPERATURES FALLING THROUGH THE DAY. THURSDAY NIGHT...COLDER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF. LOWS 8 ABOVE TO 21...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 31. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW SHOWERS...MAINLY NORTH HALF. LOWS 19 TO 28. HIGHS IN THE 30S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 25. HIGHS IN THE 30S.