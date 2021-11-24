LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/24/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
300 PM EST WED NOV 24 2021 /200 PM CST WED NOV 24 2021/

...A LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING
FOR DELTA AND SCHOOLCRAFT COUNTIES...

TONIGHT...CLOUDY. A MIX OF DRIZZLE...FREEZING DRIZZLE AND LIGHT
SNOW DEVELOPING ACROSS THE WEST AND NORTH CENTRAL. MIXED
PRECIPITATION CHANGING TO ALL SNOW LATE. LOWS 20 TO 31...COLDEST WEST
HALF.

THANKSGIVING DAY...CLOUDY WITH SCATTERED TO NUMEROUS LIGHT SNOW
SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. SOME PATCHY BLOWING
SNOW IS ALSO POSSIBLE. SNOW TAPERING OFF IN THE WEST BY AFTERNOON
BUT CONTINUING THROUGH THE DAY IN THE EAST. EARLY HIGHS 24 TO
35...THEN TEMPERATURES FALLING THROUGH THE DAY.

THURSDAY NIGHT...COLDER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS EAST HALF. LOWS 8 ABOVE TO 21...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 31.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW
SHOWERS...MAINLY NORTH HALF. LOWS 19 TO 28. HIGHS IN THE 30S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 25. HIGHS
IN THE 30S.

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