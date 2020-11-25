LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/25/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
319 PM EST WED NOV 25 2020 /219 PM CST WED NOV 25 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW OR DRIZZLE.
PATCHY FOG. LOWS 28 TO 36.

THANKSGIVING DAY...PATCHY MORNING FOG THEN PARTLY TO MOSTLY CLOUDY.
HIGHS 38 TO 44.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 30.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 40.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 28.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 38 TO 44.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 22 TO 30
EXCEPT...14 TO 20 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO
24. HIGHS 26 TO 32.

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