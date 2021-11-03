LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 409 PM EDT WED NOV 3 2021 /309 PM CDT WED NOV 3 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS KEWEENAW AND EAST. LOWS 16 TO 24 INTERIOR...AND 24 TO 32 ALONG THE LAKESHORES. THURSDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY. HIGHS 42 TO 46. THURSDAY NIGHT...CLEAR...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. LOWS 24 TO 30 INTERIOR...AND 30 TO 36 ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY AND BREEZY. HIGHS AROUND 50. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. BREEZY ALONG THE LAKESHORES. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS 38 TO 46. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. BREEZY EAST. HIGHS IN THE LOW TO MID 50S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 43. HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 44. HIGHS IN THE 50S.