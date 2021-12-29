STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
310 PM EST WED DEC 29 2021 /210 PM CST WED DEC 29 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR TO START...WITH CLOUDS INCREASING
OVERNIGHT. LOWS RANGING FROM NEAR ZERO OVER THE WESTERN INTERIOR
TO 15 TO 20 ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY WEST
HALF. HIGHS 22 TO 30.

THURSDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...POSSIBLY
MIXED WITH FREEZING DRIZZLE. LOWS 13 TO 23...COLDEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE
AFTERNOON. HIGHS MAINLY IN THE 20S.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO
12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST.

NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 12 TO 18.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS ZERO TO 6 ABOVE EXCEPT 6 BELOW TO
ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 18.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 6 ABOVE EXCEPT AROUND
6 BELOW INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24.