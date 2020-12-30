LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/30/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
200 PM EST WED DEC 30 2020 /100 PM CST WED DEC 30 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT INTO EARLY EVENING IN THE
KEWEENAW PENINSULA...

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 24...COOLEST
INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY BECOMING CLEAR EXCEPT IN FAR EAST. HIGHS
24 TO 30.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 22...COOLEST
INTERIOR WEST.

NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 32.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW OVER SOUTH AND
EAST. LOWS 12 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 34.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 24...WARMEST BY LAKE
SUPERIOR. HIGHS IN THE 30S.

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