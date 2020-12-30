LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/30/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 200 PM EST WED DEC 30 2020 /100 PM CST WED DEC 30 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT INTO EARLY EVENING IN THE KEWEENAW PENINSULA... TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 24...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY BECOMING CLEAR EXCEPT IN FAR EAST. HIGHS 24 TO 30. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 22...COOLEST INTERIOR WEST. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 32. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW OVER SOUTH AND EAST. LOWS 12 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 34. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 24...WARMEST BY LAKE SUPERIOR. HIGHS IN THE 30S.