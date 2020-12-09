LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 336 PM EST WED DEC 9 2020 /236 PM CST WED DEC 9 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING, THEN MOSTLY CLOUDY WITH A 20 PERCENT CHANCE OF LIGHT RAIN SHOWERS AFTER MIDNIGHT OVER THE NORTHERN KEWEENAW PENINSULA. LOWS 24 TO 30. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF LIGHT RAIN SHOWERS OVER THE KEWEENAW PENINSULA. HIGHS IN THE LOWER 40S. THURSDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 24 TO 30. COOLEST OVER INTERIOR WEST. FRIDAY...CLOUDY. HIGHS 28 TO 36. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS IN THE LOW TO MID 20S. SATURDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST HALF OF THE UPPER PENINSULA BY LATE AFTERNOON. HIGHS 25 TO 30. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 18. HIGHS 24 TO 30.