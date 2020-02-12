LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/12/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
407 PM EST WED FEB 12 2020 /307 PM CST WED FEB 12 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR WEST AND NORTH CENTRAL
UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...BLUSTERY WITH BLOWING SNOW. SNOW TRANSITIONING TO LAKE-
EFFECT SNOW SHOWERS WITHIN THE NORTH TO NORTHEAST WIND SNOW BELT
REGIONS. LOWS 4 BELOW TO 7 ABOVE ZERO...WARMEST ALONG THE LAKESHORES.
WIND CHILL VALUES APPROACHING 20 BELOW ZERO BY DAWN.

THURSDAY...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELT
REGIONS. PARTLY SUNNY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 5 TO 13.

THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND
SNOW BELT REGIONS. MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS 18 BELOW TO 7 ABOVE
ZERO...COLDEST ALONG THE WISCONSIN BORDER.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE TEENS.

FRIDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 13 ABOVE
ZERO...WARMEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE AND IN THE EAST.

SATURDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS 28 TO 33.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS
IN THE TEENS AND 20S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS IN THE SINGLE
DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S AND 30S.

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