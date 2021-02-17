LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/17/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
417 PM EST WED FEB 17 2021 /317 PM CST WED FEB 17 2021/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND SOUTH.
LOWS ZERO TO 10 ABOVE. COLDEST IN THE EAST AND IN THE INTERIOR WEST.

THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW
SHOWERS. HIGHS 18 TO 26. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE
INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF. HIGHS 16
TO 24. COLDEST TEMPERATURES OVER THE INTERIOR WEST.

FRIDAY NIGHT...CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS FOR THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 10 EXCEPT 6 BELOW
INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS
OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING.
HIGHS IN THE MID TO UPPER 20S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 TO 12...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS
27 TO 32.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 18. HIGHS 32 TO 37.

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