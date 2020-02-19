LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/19/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
325 PM EST WED FEB 19 2020 /225 PM CST WED FEB 19 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES OVER PORTIONS OF CENTRAL AND EASTERN
UPPER MICHIGAN THROUGH TONIGHT...

TONIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS FROM 15 BELOW INTERIOR
WEST...TO 11 ABOVE EAST AND ALONG LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST AND OVER THE KEWEENAW IN
THE MORNING. OTHERWISE BECOMING MOSTLY SUNNY FROM WEST TO EAST.
HIGHS AROUND 20.

THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 2 TO 14...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY AND BREEZY. HIGHS 31 TO 40.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 34
TO 41.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26. HIGHS 34 TO 42.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28. HIGHS 32 TO 38.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Special Olympics: Athlete Spotlight

Special Olympics powerlifters get ready for competition

Thumbnail for the video titled "Special Olympics powerlifters get ready for competition"

Special Olympics Cross Country Skiing

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Cross Country Skiing"

Special Olympics Basketball

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Basketball"

Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games"

Special Olympics: Downhill Ski

Thumbnail for the video titled "Special Olympics: Downhill Ski"

Special Olympics Figure Skating

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Figure Skating"

Polar Plunge for Special Olympics

Thumbnail for the video titled "Polar Plunge for Special Olympics"

Latest News Video

LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/19/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/19/2020"

Native American tribes and accurate U.S. Census counts

Thumbnail for the video titled "Native American tribes and accurate U.S. Census counts"

HS Sports Zone: Munising Competitive Cheer in synch heading into districts

Thumbnail for the video titled "HS Sports Zone: Munising Competitive Cheer in synch heading into districts"

AAUW presents "The Remarkable Susan"

Thumbnail for the video titled "AAUW presents "The Remarkable Susan""

LOCAL 3 WEDNESDAY'S WEATHER FORECAST 2/19/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 WEDNESDAY'S WEATHER FORECAST 2/19/2020"

Boys HS Basketball: Westwood, Menominee, Negaunee add another to win column

Thumbnail for the video titled "Boys HS Basketball: Westwood, Menominee, Negaunee add another to win column"