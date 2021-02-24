LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/24/2024

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 322 PM EST WED FEB 24 2021 /222 PM CST WED FEB 24 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING...THEN BECOMING CLOUDY AFTER MIDNIGHT. A CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE TONIGHT FOR THE COPPER COUNTRY AND FAR WEST. LOWS MAINLY IN THE TEENS...EXCEPT AS LOW AS 7 ABOVE INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 28 TO 35. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 24. FRIDAY...SUNNY TO START...BECOMING CLOUDY IN THE AFTERNOON. BREEZY. HIGHS 36 TO 43. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. BREEZY IN THE EVENING. SNOW LIKELY EAST HALF. LOWS IN THE MID 20S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF SNOW EAST IN THE MORNING. HIGHS 34 TO 42. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW EAST. LOWS IN THE TEENS WEST AND 20S EAST. HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND COLDER. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. HIGHS MAINLY IN THE 20S.