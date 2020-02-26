LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/26/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EST WED FEB 26 2020 /300 PM CST WED FEB 26 2020/ TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. CLOUDY. LOWS 5 ABOVE TO 17...COLDEST OVER THE INTERIOR WEST. THURSDAY...BLUSTERY WITH SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 16 TO 24. LOWS 3 TO 16 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY NIGHT...BLUSTERY NEAR THE LAKESHORES AND EAST. SNOW SHOWERS FOR THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS IN EAST...ENDING IN WEST. LOWS 2 ABOVE TO 14...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS MAINLY OVER THE EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 17 TO 25. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS ENDING IN EAST. LOWS 0 TO 15...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 32. SUNDAY...PARTLY CLOUDY EARLY BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 17 ABOVE. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. MONDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW AND RAIN. LOWS 22 TO 28. HIGHS 34 TO 42.