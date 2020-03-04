LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/4/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
451 PM EST WED MAR 4 2020 /351 PM CST WED MAR 4 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR PORTIONS OF NORTH AND EAST
UPPER MICHIGAN THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...

TONIGHT...MOSTLY CLEAR...THEN INCREASING CLOUDS WITH SNOW LIKELY
AFTER MIDNIGHT. LOWS 18 TO 27.

THURSDAY...SNOW IN THE MORNING...THEN TAPERING OFF AND MIXING WITH
OR CHANGING TO DRIZZLE IN THE AFTERNOON. BECOMING BLUSTERY LATE WITH
SNOW SHOWERS REDEVELOPING WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 33 TO 41.

THURSDAY NIGHT...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS OVER THE NORTH WIND
SNOW BELTS. SCATTERED SNOW SHOWERS SOUTH. MOSTLY CLOUDY WITH LOWS 16
TO 24.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED LIGHT SNOW SHOWERS
EARLY...THEN BECOMING CLEAR IN THE AFTERNOON. BLUSTERY...ESPECIALLY
CENTRAL AND EAST. HIGHS 26 TO 34.

FRIDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 20...COOLEST
INTERIOR EAST HALF.

SATURDAY...WARMER AND BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGHS 37 TO
53...WARMEST WEST.

SUNDAY...INCREASING CLOUDS BUT CONTINUED WARM. LOWS 28 TO 34. HIGHS
40 TO 55...WARMEST INTERIOR WEST HALF.

MONDAY...CHANCE OF SNOW. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 30...COLDEST
NORTHWEST. HIGHS 23 TO 37...COLDEST NORTHWEST.

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