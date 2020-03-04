LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/4/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 451 PM EST WED MAR 4 2020 /351 PM CST WED MAR 4 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR PORTIONS OF NORTH AND EAST UPPER MICHIGAN THURSDAY AND THURSDAY NIGHT... TONIGHT...MOSTLY CLEAR...THEN INCREASING CLOUDS WITH SNOW LIKELY AFTER MIDNIGHT. LOWS 18 TO 27. THURSDAY...SNOW IN THE MORNING...THEN TAPERING OFF AND MIXING WITH OR CHANGING TO DRIZZLE IN THE AFTERNOON. BECOMING BLUSTERY LATE WITH SNOW SHOWERS REDEVELOPING WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 33 TO 41. THURSDAY NIGHT...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS OVER THE NORTH WIND SNOW BELTS. SCATTERED SNOW SHOWERS SOUTH. MOSTLY CLOUDY WITH LOWS 16 TO 24. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED LIGHT SNOW SHOWERS EARLY...THEN BECOMING CLEAR IN THE AFTERNOON. BLUSTERY...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. HIGHS 26 TO 34. FRIDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 20...COOLEST INTERIOR EAST HALF. SATURDAY...WARMER AND BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGHS 37 TO 53...WARMEST WEST. SUNDAY...INCREASING CLOUDS BUT CONTINUED WARM. LOWS 28 TO 34. HIGHS 40 TO 55...WARMEST INTERIOR WEST HALF. MONDAY...CHANCE OF SNOW. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 30...COLDEST NORTHWEST. HIGHS 23 TO 37...COLDEST NORTHWEST.