LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/1/2020

Weather
Posted: / Updated: 
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
331 PM EDT WED APR 1 2020 /231 PM CDT WED APR 1 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG AFTER MIDNIGHT. LOWS 25 TO
35...COOLEST EAST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY IN THE MORNING THEN CLEARING. HIGHS
45 TO 55. WARMEST INTERIOR.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS
IN THE WEST. LOWS 25 TO 35...COOLEST EAST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. HIGHS 50 TO
55.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY, POSSIBLY MIXED
WITH SNOW LATE. LOWS 25 TO 30 IN THE INTERIOR...30 TO 35 NEAR THE
GREAT LAKES.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS, POSSIBLY MIXED
WITH SNOW EARLY. HIGHS 40 TO 50.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 55. LOWS 25 TO 35.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 50 TO
55...WARMEST INTERIOR. LOWS 30 TO 40.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 50 TO
60....WARMEST INTERIOR. LOWS 35 TO 40.

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