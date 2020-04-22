LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/22/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 323 PM EDT WED APR 22 2020 /223 PM CDT WED APR 22 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW...MAY MIX WITH RAIN AT TIMES. LOWS 15 TO 31...COLDEST INTERIOR EAST. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW...MAY MIX WITH RAIN AT TIMES. HIGHS 37 TO 45...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 32. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 53...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 33. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 33. HIGHS 41 TO 54...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...MOSTLY SUNNY WITH INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON WEST. LOWS 24 TO 32. HIGHS 42 TO 57...COOLEST ALONG GREAT LAKES.