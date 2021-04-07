LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 347 PM EDT WED APR 7 2021 /247 PM CDT WED APR 7 2021/ TONIGHT...SCATTERED RAIN SHOWERS EXPECTED. ISOLATED THUNDERSTORMS POSSIBLE SOUTHWEST AND FAR EAST. MOSTLY CLOUDY WITH PATCHY FOG. LOWS 38 TO 50...COOLEST ON THE KEWEENAW PENINSULA. THURSDAY...WARM. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF SHOWERS IN THE AFTERNOON...ESPECIALLY SOUTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S ACROSS THE KEWEENAW PENINSULA AND 58 TO 68 ELSEWHERE...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS...EXCEPT SHOWERS LIKELY BY EVENING IN THE CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. FRIDAY AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN 50S. LOWS 37 TO 42. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36 TO 42. HIGHS 46 TO 54...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. MONDAY...CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 34 TO 40. HIGHS 45 TO 55...WARMEST EAST HALF.