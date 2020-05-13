LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 430 PM EDT WED MAY 13 2020 /330 PM CDT WED MAY 13 2020/ TONIGHT...RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY BY LATE EVENING AND OVERNIGHT. CLOUDY. LOWS 36 TO 44. THURSDAY...RAIN SHOWERS LIKELY EAST HALF IN THE MORNING. OTHERWISE...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 50 TO 64...WARMEST INTERIOR WEST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. LOWS 37 TO 45. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE MORNING WEST AND CENTRAL. HIGHS 48 TO 66...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 42. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS TOWARD EVENING WEST AND SOUTH CENTRAL. HIGHS 50 TO 67...WARMEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...CHANCE OF SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44. HIGHS 47 TO 57. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 44. HIGHS 54 TO 71...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.