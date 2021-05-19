LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/19/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
345 PM EDT WED MAY 19 2021 /245 PM CDT WED MAY 19 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS WEST BECOMING
LIKELY LATE. PATCHY FOG. LOWS 49 TO 60...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS WEST HALF. HIGHS 61 TO 78...COOLEST EAST ALONG THE
LAKE MICHIGAN SHORES.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 62...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. HIGHS 63 TO 80...COOLEST EAST NEAR LAKE MICHIGAN.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 68 TO 80...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 40S AND
50S...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS IN THE 50S AND 60S...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 40S. HIGHS
IN THE 60S.

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