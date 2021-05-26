LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/26/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
417 PM EDT WED MAY 26 2021 /317 PM CDT WED MAY 26 2021/

...FROST ADVISORY IN EFFECT FOR TONIGHT FOR MUCH OF THE UPPER
PENINSULA...

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. COLDER. AREAS OF FROST...MAINLY AWAY
FROM THE GREAT LAKES. LOWS 28 TO 36...COLDEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 52...WARMEST SOUTH.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FROST...MAINLY AWAY FROM
THE GREAT LAKES. LOWS 28 TO 36...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 54 TO 60...WARMEST SOUTH.

FRIDAY NIGHT...CLEAR. PATCHY FROST...MAINLY AWAY FROM THE GREAT
LAKES. LOWS 28 TO 36...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SUNNY. HIGHS 60 TO 66.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 42. HIGHS IN THE MID 60S.

MEMORIAL DAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. HIGHS 66 TO 72.

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