LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/5/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
324 PM EDT WED MAY 5 2021 /224 PM CDT WED MAY 5 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 57.

THURSDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS...WITH RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY NEAR THE WISCONSIN
STATE LINE. LOWS 31 TO 37.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY TO START...WITH SOME CLEARING IN THE
AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. HIGHS
MAINLY IN THE 40S.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE LOW 30S...EXCEPT IN THE
MID 20S INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 53...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33. HIGHS MAINLY IN THE 40S.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33. HIGHS 43 TO 54...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

 

More Don't Miss

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories