LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/5/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 324 PM EDT WED MAY 5 2021 /224 PM CDT WED MAY 5 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 57. THURSDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...WITH RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY NEAR THE WISCONSIN STATE LINE. LOWS 31 TO 37. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY TO START...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. HIGHS MAINLY IN THE 40S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE LOW 30S...EXCEPT IN THE MID 20S INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 53...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33. HIGHS MAINLY IN THE 40S. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33. HIGHS 43 TO 54...WARMEST SOUTH CENTRAL.