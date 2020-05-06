LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 435 PM EDT WED MAY 6 2020 /335 PM CDT WED MAY 6 2020/ TONIGHT...CLEAR TO START...BECOMING CLOUDY EAST. LOWS 26 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY EAST IN THE MORNING...OTHERWIS MOSTLY SUNNY. HIGHS 36 TO 41 EAST AND NEAR LAKE SUPERIOR...AND IN THE MID TO UPPER 40S WEST AND SOUTH CENTRAL. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 20S. FRIDAY...BLUSTERY AND UNSEASONABLY COLD. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 31 TO 38. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 18 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST. HIGHS IN THE MID 30S EAST...AND IN THE MID TO UPPER 40S WEST AND SOUTH CENTRAL. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 31...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 46...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. MONDAY...PARTLY CLOUDY AND COLDER AGAIN. LOWS 19 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 34 TO 43...WARMEST SOUTH CENTRAL.