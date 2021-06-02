LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/2/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 411 PM EDT WED JUN 2 2021 /311 PM CDT WED JUN 2 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS...ENDING EARLY. LOWS 48 TO 57. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON AND EVENING...MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS 77 TO 84...EXCEPT IN THE UPPER 60S NEAR LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY BEFORE MIDNIGHT SOUTH CENTRAL. LOWS MAINLY IN THE 50S. FRIDAY...HOT. PARTLY CLOUDY. HIGHS 78 TO 90...EXCEPT IN THE MID 70S NEAR LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 56 TO 68. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. HIGHS 83 TO 95...EXCEPT MID TO UPPER 70S ALONG LAKE MICHIGAN. SUNDAY...HOT. MOSTLY CLEAR. LOWS RANGING FROM THE UPPER 50S EAST TO UPPER 60S WEST. HIGHS AROUND 90...EXCEPT IN THE MID 80S EAST...AND IN THE MID 70S NEAR LAKE MICHIGAN. MONDAY...HOT. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST IN THE MORNING...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS 58 TO 70. HIGHS 75 TO 89...COOLEST ALONG THE LAKESHORES.