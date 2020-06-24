LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/24/2020

NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 345 PM EDT WED JUN 24 2020 /245 PM CDT WED JUN 24 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 50. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 75 TO 80. COOLER NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 50 TO 55. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 85. COOLER NEAR LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 60. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 75 TO 80. COOLER NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 80 TO 85. COOLER NEAR THE GREAT LAKES. LOWS 50 TO 60. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 80 TO 85. LOWS 55 TO 60.