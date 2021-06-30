LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/30/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EDT WED JUN 30 2021 /236 PM CDT WED JUN 30 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED THUNDERSTORMS IN THE EVENING FAR
SOUTH. PATCHY FOG. LOWS 48 TO 57.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 60
TO 74...COOLEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 56...WARMEST NEAR THE
GREAT LAKES SHORELINES.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 62 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 62.
HIGHS IN THE 70S NEAR LAKE SUPERIOR AND IN THE LOWER 90S WEST
INTERIOR.

INDEPENDENCE DAY...PARTLY CLOUDY AND HOT. LOWS 58 TO 66. HIGHS IN
THE MID 70S NEAR LAKE MICHIGAN AND IN THE LOWER 90S ELSEWHERE.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE.
LOWS 62 TO 68. HIGHS 71 TO 90...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories