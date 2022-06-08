STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 334 PM EDT WED JUN 8 2022 /234 PM CDT WED JUN 8 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS THIS EVENING CENTRAL AND EAST. CHANCE OF RAIN SHOWERS THROUGH THE NIGHT EAST. LOWS IN THE UPPER 40S. THURSDAY...MOSTLY SUNNY TO PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH AND EAST. HIGHS 66 TO 72...COOLEST BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE LOWER 40S. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 72. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE UPPER 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 66 TO 72. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 40S. HIGHS 66 TO 72. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 40S. HIGHS 72 TO 78.