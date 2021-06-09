LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/9/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
338 PM EDT WED JUN 9 2021 /238 PM CDT WED JUN 9 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS ACROSS THE KEWEENAW LATE. LOWS 57 TO 66...WARMEST
WEST.

THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST HALF...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 80 TO
90...EXCEPT IN THE 70S NEAR LAKE MICHIGAN AND THE BAY OF GREEN BAY.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY...AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 63...WARMEST NEAR WISCONSIN BORDER.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 76 TO 88...EXCEPT IN THE UPPER 60S TO LOW 70S NEAR THE
LAKESHORES.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY...AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 62...COOLEST IN THE KEWEENAW.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BUT CLEARING IN THE AFTERNOON. SHOWERS
LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE EAST. HIGHS 68 TO
84...WARMEST ALONG THE WISCONSIN BORDER.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 69 TO 87...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
63 TO 78...WARMEST SOUTH CENTRAL.

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