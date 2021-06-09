LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 338 PM EDT WED JUN 9 2021 /238 PM CDT WED JUN 9 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS THE KEWEENAW LATE. LOWS 57 TO 66...WARMEST WEST. THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 80 TO 90...EXCEPT IN THE 70S NEAR LAKE MICHIGAN AND THE BAY OF GREEN BAY. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY...AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 63...WARMEST NEAR WISCONSIN BORDER. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO 88...EXCEPT IN THE UPPER 60S TO LOW 70S NEAR THE LAKESHORES. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY...AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 62...COOLEST IN THE KEWEENAW. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BUT CLEARING IN THE AFTERNOON. SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE EAST. HIGHS 68 TO 84...WARMEST ALONG THE WISCONSIN BORDER. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 69 TO 87...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 63 TO 78...WARMEST SOUTH CENTRAL.