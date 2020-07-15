LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/15/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
357 PM EDT WED JUL 15 2020 /257 PM CDT WED JUL 15 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS EAST AND ALONG LAKE MICHIGAN. LOWS 49 TO TO 63...COOLEST
INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS BY LAKE
SUPERIOR. HIGHS 81 TO 88.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST HALF. LOWS 58 TO 65.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 78 TO 90. COOLEST NEAR THE GREAT
LAKES.

FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS FAR WEST. LOWS 61 TO 67...COOLEST INTERIOR.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. RAIN SHOWERS LIKELY WITH A CHANCE
OF THUNDERSTORMS. HIGHS 83 TO 90.

SUNDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS IN THE 80S.

MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 53 TO
63...COOLEST INTERIOR. HIGHS 75 TO 81.

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