LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/22/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
418 PM EDT WED JUL 22 2020 /318 PM CDT WED JUL 22 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY DRIZZLE THIS EVENING CENTRAL. AREAS
OF FOG DEVELOPING WEST AND CENTRAL AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 50S.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG EARLY. HIGHS 74 TO 80...EXCEPT
65 TO 70...ALONG LAKE SUPERIOR.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE LOWER TO MID 50S
INTERIOR...AND AROUND 60 ALONG THE LAKESHORES.

FRIDAY...WARMER AND MORE HUMID. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS WEST.
HIGHS IN THE 80S...EXCEPT 75 TO 80 NEAR LAKE MICHIGAN AND THE BAY OF
GREEN BAY.

FRIDAY NIGHT...CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE...MAINLY
NORTH. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 62 TO 71.

SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS 80 TO 94...COOLEST
NEAR LAKE MICHIGAN. HEAT INDEX TO AROUND 95 IN THE AFTERNOON.

SUNDAY...HOT AND HUMID AGAIN. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 66 TO 73. HIGHS 85 TO 91.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 59 TO 68. HIGHS 76 TO 83.

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