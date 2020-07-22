LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/22/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 418 PM EDT WED JUL 22 2020 /318 PM CDT WED JUL 22 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY DRIZZLE THIS EVENING CENTRAL. AREAS OF FOG DEVELOPING WEST AND CENTRAL AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 50S. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG EARLY. HIGHS 74 TO 80...EXCEPT 65 TO 70...ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE LOWER TO MID 50S INTERIOR...AND AROUND 60 ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...WARMER AND MORE HUMID. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS WEST. HIGHS IN THE 80S...EXCEPT 75 TO 80 NEAR LAKE MICHIGAN AND THE BAY OF GREEN BAY. FRIDAY NIGHT...CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE...MAINLY NORTH. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 62 TO 71. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS 80 TO 94...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. HEAT INDEX TO AROUND 95 IN THE AFTERNOON. SUNDAY...HOT AND HUMID AGAIN. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 66 TO 73. HIGHS 85 TO 91. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 59 TO 68. HIGHS 76 TO 83.