STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
254 PM EDT WED JUL 27 2022 /154 PM CDT WED JUL 27 2022/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY THROUGH MIDNIGHT THEN BECOMING MOSTLY
CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS.
LOWS MAINLY IN THE 50S.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. SLIGHT CHANCE
OF THUNDERSTORMS EAST HALF IN THE AFTERNOON. BREEZY. HIGHS 63 TO
73.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 66 TO
72.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 47 TO 61...COOLEST INTERIOR
WEST.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 78 TO 84.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 58 TO 64. HIGHS MAINLY IN THE
80S...EXCEPT MID 70S NEAR LAKE MICHIGAN.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
LOWS 60 TO 66. HIGHS MAINLY IN THE UPPER 70S.

$$


TAP