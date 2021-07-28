LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EDT WED JUL 28 2021 /234 PM CDT WED JUL 28 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY, PARTICULARLY NEAR THE WISCONSIN BORDER. SOME STORMS COULD BE STRONG TO SEVERE. SOME PATCHY FOG IS ALSO POSSIBLE. LOWS 59 TO 66. THURSDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY EAST. HIGHS 66 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR EAST OF MARQUETTE. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 54..COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 61. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 76. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO 73. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 70 TO 76.