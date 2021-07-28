LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/28/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
334 PM EDT WED JUL 28 2021 /234 PM CDT WED JUL 28 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY,
PARTICULARLY NEAR THE WISCONSIN BORDER. SOME STORMS COULD BE STRONG
TO SEVERE. SOME PATCHY FOG IS ALSO POSSIBLE. LOWS 59 TO 66.

THURSDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EARLY EAST. HIGHS 66 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR
EAST OF MARQUETTE.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 54..COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 61.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY WITH A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 76.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 68 TO 73.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
70 TO 76.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories