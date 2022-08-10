STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 344 PM EDT WED AUG 10 2022 /244 PM CDT WED AUG 10 2022/ .TONIGHT...CLEAR. LOWS 44 TO 56. .THURSDAY...SUNNY. HIGHS 62 TO 75...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. .THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 37 TO 56...COOLEST IN THE INTERIOR WEST. .FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 73 TO 80. .FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 64. .SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 71 TO 78. .SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S AND 60S. HIGHS IN THE 60S AND 70S. .MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S AND 60S. HIGHS IN THE 60S AND 70S. $$ LG