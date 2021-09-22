LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/22/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EDT WED SEP 22 2021 /236 PM CDT WED SEP 22 2021/

...FROST ADVISORY IN EFFECT FOR THE INTERIOR WEST TONIGHT...

TONIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT PARTLY CLOUDY EAST. AREAS OF FROST
INTERIOR WEST. LOWS 32 TO 42 INTERIOR...AND 42 TO 51 ALONG THE
LAKESHORES. COLDEST LOWS WILL BE IN THE INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY SUNNY WEST AND CENTRAL. CLOUDY
EAST WITH RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY BY THE AFTERNOON.
BREEZY...ESPECIALLY EAST. HIGHS RANGING FROM 55 EAST TO 65 WEST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST. MOSTLY CLOUDY CENTRAL AND EAST.
A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL...AND RAIN SHOWERS LIKELY
EAST. LOWS 34 TO 40 INTERIOR WEST...AND IN THE 40S TO AROUND 50
ELSEWHERE.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY TO START...WITH CLOUDS INCREASING FROM WEST TO
EAST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST AND CENTRAL. HIGHS 66
TO 72.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST...AND
RAIN SHOWERS LIKELY CENTRAL AND EAST. LOWS 43 TO 52.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS.
HIGHS 59 TO 64.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS 65 TO 70.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS 63 TO 70.

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