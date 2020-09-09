LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/9/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
341 PM EDT WED SEP 9 2020 /241 PM CDT WED SEP 9 2020/

...FROST ADVISORY WEST HALF TONIGHT...

TONIGHT...RAIN SHOWERS ENDING WEST TO EAST. DECREASING CLOUDS FROM
WEST TO EAST WITH PATCHY FOG DEVELOPING. WIDESPREAD FROST OVERNIGHT
INTERIOR WEST HALF. LOWS 26 TO 43...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 60 TO 65.

THURSDAY NIGHT...CLEAR. PATCHY FROST INTERIOR OVERNIGHT. LOWS IN
THE 30S INTERIOR AND 40S ALONG THE GREAT LAKES.

FRIDAY...SUNNY. HIGHS 65 TO 70.

FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS LIKELY
WEST. LOWS 42 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS LIKELY. HIGHS 60 TO 65.

SUNDAY...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST IN THE MORNING AND A CHANCE
OF RAIN SHOWERS CENTRAL IN AFTERNOON. OTHERWISE CLEARING SKIES FROM
WEST TO EAST. LOWS 46 TO 55. HIGHS 60 TO 69.

MONDAY...MOSTLY SUNNY. LOWS 37 TO 49...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
60 TO 65.

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