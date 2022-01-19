STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
320 PM EST WED JAN 19 2022 /220 PM CST WED JAN 19 2022/

...WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR PARTS OF UPPER MICHIGAN
THIS EVENING...

TONIGHT...COLD. SNOW SHOWERS CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 12
BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST FAR EAST. WIND CHILLS AROUND 20 BELOW
WEST HALF.

THURSDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH
CENTRAL AND NEAR WISCONSIN. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST
WIND SNOW BELTS. HIGHS 3 ABOVE FAR WEST TO 16 ABOVE EAST.

THURSDAY NIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST
WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 25
BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 20.

FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW LATE. LOWS 2 TO
12.

SATURDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 23.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT
SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 16.

MONDAY... MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW. LOWS 8 BELOW TO 7
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 12 TO 18.