STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
345 PM EST WED JAN 5 2022 /245 PM CST WED JAN 5 2022/

...MULTIPLE WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT FOR UPPER
MICHIGAN TONIGHT...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR THE ENTIRE LAKE
SUPERIOR SHORELINE THROUGH TONIGHT...

TONIGHT...SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
ELSEWHERE. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY. LOWS 6
ABOVE TO 16.

THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY NORTH CENTRAL AND WEST. A SLIGHT
CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE
TEENS.

THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 12 BELOW ZERO TO 12 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR
LAKE SUPERIOR...MAINLY EARLY. HIGHS 11 TO 21...WARMEST NEAR LAKE
MICHIGAN.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE. LOWS
3 BELOW ZERO TO 10 ABOVE.

SATURDAY...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS LIKELY. PATCHY BLOWING SNOW
POSSIBLE EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW ZERO TO 11 ...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 20S.

SUNDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS
DEVELOPING FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. PATCHY BLOWING SNOW
POSSIBLE NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW ZERO TO 16
...COLDEST FAR WEST. HIGHS 4 ABOVE ZERO TO 24...WARMEST IN THE EAST.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY
FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 13 BELOW TO ZERO TO 2
ABOVE. HIGHS 2 ABOVE ZERO TO 11.