LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 406 PM EDT WED OCT 13 2021 /306 PM CDT WED OCT 13 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS POSSIBLE. BREEZY. LOWS 48 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY. HIGHS 59 TO 68. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 37 TO 49...COOLEST IN THE INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS ACROSS THE EASTERN HALF. HIGHS 54 TO 61. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LAKE EFFECT RAIN SHOWERS NORTH AND EAST. LOWS 34 TO 45. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LAKE EFFECT RAIN SHOWERS NORTH AND EAST. HIGHS IN THE 50S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EAST. LOWS IN THE 30S AND 40S. HIGHS 55 TO 60. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S AND 40S. HIGHS IN THE 60S.