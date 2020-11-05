LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/4/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 342 PM EST WED NOV 4 2020 /242 PM CST WED NOV 4 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 37 TO 46...WARMEST BY THE LAKESHORE. THURSDAY...PARTLY CLOUDY BECOMING MOSTLY SUNNY. MILD. HIGHS 51 TO 66...WARMEST INTERIOR SOUTH. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. FRIDAY...PARTLY CLOUDY BECOMING MOSTLY SUNNY AND WARMER. HIGHS 58 TO 74...WARMEST WEST. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 50. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND WARM. HIGHS 58 TO 69...WARMEST WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY AND WARM. LOWS 43 TO 50. HIGHS 57 TO 69...WARMEST WEST. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 46 TO 55. HIGHS 56 TO 65.