STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 236 PM EST WED DEC 15 2021 /136 PM CST WED DEC 15 2021/ ...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FOR IRON, DICKINSON, MENOMINEE, AND DELTA COUNTIES UNTIL TONIGHT... ...HIGH WIND WARNING IN EFFECT LATE THIS EVENING THROUGH THURSDAY AFTERNOON... ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH THURSDAY AFTERNOON FOR DELTA AND SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES. LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING TO THURSDAY NIGHT FOR NORTHERN HOUGHTON AND KEWEENAW COUNTIES... TONIGHT...BECOMING VERY WINDY. AREAS OF FOG EARLY. RAIN SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS. LOWS 28 TO 40...COLDEST FAR WEST. THURSDAY...VERY WINDY AND CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...WITH SNOW MIXING IN FURTHER EAST THROUGHOUT THE DAY. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 30 TO 42 EARLY...DECREASING FROM WEST TO EAST THROUGHOUT THE DAY. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY NORTH...CLEARING SOUTH. BREEZY, COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 14 TO 23 EXCEPT 7 TO 14 INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND ALONG LAKE SUPERIOR...MAINLY EARLY. HIGHS IN THE 20S. FRIDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS...WITH SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 22 TO 30. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 18...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST. LOWS 13 TO 22. HIGHS 28 TO 35. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST. LOWS 10 TO 21...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 22 TO 30.