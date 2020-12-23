LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/23/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
639 PM EST WED DEC 23 2020 /539 PM CST WED DEC 23 2020/

...WINTER STORM WARNING AND WINTER WEATHER ADVISORIES FOR WESTERN
UPPER MICHIGAN INTO THIS EVENING...

...LAKESHORE FLOOD WARNING FOR THE SCHOOLCRAFT COUNTY SHORELINE INTO
TONIGHT...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FOR DELTA AND MACKINAC COUNTIES INTO
TONIGHT...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FOR WESTERN UPPER MICHIGAN AND ALGER
AND MARQUETTE COUNTIES TONIGHT INTO THURSDAY...

TONIGHT...TURNING MUCH COLDER AND BLUSTERY. RAIN AND SNOW WEST
TURNING TO ALL SNOW THIS EVENING WITH PATCHY BLOWING SNOW DEVELOPING.
SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES. SCATTERED RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST
CHANGING TO SNOW SHOWERS. LOWS 5 TO 15 ABOVE WEST HALF AND 15 TO 22
EAST HALF.

THURSDAY...MUCH COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND PATCHY
BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS
8 TO 15 ABOVE WEST HALF AND 15 TO 25 EAST HALF.

THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY
SOUTH CENTRAL. LOWS 4 TO 14 ABOVE WEST HALF AND 10 TO 15 EAST HALF.

CHRISTMAS DAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST
WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY IN EASTERN UPPER MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY
ELSEWHERE. HIGHS 17 TO 24.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO
NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY IN EASTERN UPPER MICHIGAN.
MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 10 TO 21 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 23 TO 29.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST MAINLY
IN THE AFTERNOON. LOWS 7 TO 20 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS
IN THE 20S.

MONDAY...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND
SNOW BELTS. LOWS 6 TO 18 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO
24...COLDEST WEST HALF.

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