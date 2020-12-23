LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 639 PM EST WED DEC 23 2020 /539 PM CST WED DEC 23 2020/ ...WINTER STORM WARNING AND WINTER WEATHER ADVISORIES FOR WESTERN UPPER MICHIGAN INTO THIS EVENING... ...LAKESHORE FLOOD WARNING FOR THE SCHOOLCRAFT COUNTY SHORELINE INTO TONIGHT... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FOR DELTA AND MACKINAC COUNTIES INTO TONIGHT... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FOR WESTERN UPPER MICHIGAN AND ALGER AND MARQUETTE COUNTIES TONIGHT INTO THURSDAY... TONIGHT...TURNING MUCH COLDER AND BLUSTERY. RAIN AND SNOW WEST TURNING TO ALL SNOW THIS EVENING WITH PATCHY BLOWING SNOW DEVELOPING. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES. SCATTERED RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST CHANGING TO SNOW SHOWERS. LOWS 5 TO 15 ABOVE WEST HALF AND 15 TO 22 EAST HALF. THURSDAY...MUCH COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 8 TO 15 ABOVE WEST HALF AND 15 TO 25 EAST HALF. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 4 TO 14 ABOVE WEST HALF AND 10 TO 15 EAST HALF. CHRISTMAS DAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY IN EASTERN UPPER MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 17 TO 24. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY IN EASTERN UPPER MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 10 TO 21 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 23 TO 29. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST MAINLY IN THE AFTERNOON. LOWS 7 TO 20 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. MONDAY...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 6 TO 18 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 24...COLDEST WEST HALF.