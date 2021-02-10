LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/10/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 439 PM EST WED FEB 10 2021 /339 PM CST WED FEB 10 2021/ ...WIND CHILL ADVISORY TONIGHT INTO THURSDAY MORNING WEST AND CENTRAL... ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR THE COPPER COUNTRY TONIGHT AND FOR NORTHEAST UPPER MICHIGAN TONIGHT THROUGH THURSDAY... TONIGHT...NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG LAKE SUPERIOR EAST OF MUNISING...OTHERWISE MOSTLY CLEAR. LOWS 20 BELOW TO 5 BELOW INTERIOR WEST AND 5 BELOW TO 7 ABOVE ELSEWHERE...WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY...REMAINING COOLER. SCATTERED SNOW SHOWERS ALONG LAKE SUPERIOR...OTHERWISE PARTLY CLOUDY WITH INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON. HIGHS RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 16 ABOVE EAST. THURSDAY NIGHT...COLD. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS RANGING FROM 15 BELOW INTERIOR WEST TO NEAR ZERO EAST. FRIDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 16 ABOVE EAST. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE KEWEENAW AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS FROM 14 BELOW INTERIOR WEST TO AROUND ZERO NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 2 TO 15 ABOVE...COLDEST WEST. SUNDAY...COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS RANGING FROM 17 BELOW INTERIOR WEST TO NEAR ZERO EAST. HIGHS RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 13 ABOVE EAST. MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 16 BELOW INTERIOR WEST AND ZERO TO 5 BELOW NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 7 TO 15 ABOVE.