STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 329 PM EST WED FEB 23 2022 /229 PM CST WED FEB 23 2022/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY EAST AND ACROSS THE KEWEENAW...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 BELOW TO NEAR 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST ALONG LAKE SUPERIOR EARLY...OTHERWISE INCREASING CLOUDS. HIGHS 12 TO 20. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW SOUTH HALF. LOWS ZERO TO 10 ABOVE EXCEPT 6 BELOW TO ZERO INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS ZERO TO 6 ABOVE. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS 25 TO 32. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 16. HIGHS 15 TO 25. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 6 ABOVE. HIGHS 22 TO 30.