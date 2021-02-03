LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 342 PM EST WED FEB 3 2021 /242 PM CST WED FEB 3 2021/ ...NUMEROUS WINTER STORM WARNINGS AND WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT THURSDAY MORNING INTO FRIDAY MORNING... TONIGHT...INCREASING CLOUDS. SNOW LIKELY LATE WEST AND CENTRAL WITH A CHANCE OF FREEZING RAIN. LOWS 19 TO 29. THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...MODERATE TO HEAVY SNOW. THE SNOW MAY MIX WITH FREEZING RAIN OR RAIN EARLY. BREEZY. HIGHS 31 TO 36. LOWS 5 TO 24...COLDEST WEST. FRIDAY...BLUSTERY...AND TURNING COLDER BY AFTERNOON. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 11 TO 30...WARMEST IN THE EAST. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COOLEST OVER INTERIOR WEST. HIGHS 1 ABOVE TO 15...COLDEST WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 16 BELOW ZERO TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 20 BELOW ZERO TO 1 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST.